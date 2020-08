Conductora de Exponiendo Infieles ‘saca el cobre’ y utiliza lenguaje florido que le critican en redes

Además, sus haters notan un aspecto extraño en su rostro y se lo hacen saber

No a todos les ha gustado el cambio de look de Lizbeth Rodríguez

Como si no fuera poco los insultos que recibe por cada video que hace, ahora Lizbeth Rodríguez, la conductora de Exponiendo Infieles ‘sacó el cobre’ y de qué manera, aunque esta vez no enseñó su trasero ni sus pechos, llamó la atención de sus seguidores al vociferar groserías o malas palabras, pero un detalle en su rostro no se lo pasaron por alto, así como su florido lenguaje.

Todo quedó grabado en un material que subió a su cuenta que hasta la tarde de este viernes 28 de agosto tenía 66 mil reacciones de me gusta y casi 2 mil 800 comentarios. La singular mexicana que hasta el momento tiene casi 12 millones de seguidores, no quedó ‘bien parada’ ante un sector de su público por la manera de usar un lenguaje fuera de lugar.

Esto le provocó decenas de comentarios negativos, además que otro sector de la gente le tomó a mal su nuevo look, que incluye trensas de colores.

La youtuber mexicana ha alcanzado la fama gracias a su programa que consiste en ofrecer dinero a las parejas que se encuentren en un área pública para ver sus redes sociales y tratar de descubrir alguna infidelidad.

Esto también le ha traído un sinfín de críticas ya que es señalada como la causante de varias rupturas de familias y noviazgos.

Así que para abrir boca te dejaremos todos los insultos que dijo en un video en Instagram para que tú juzgues si estuvo bien o mal.

“Solo una pende… como tú piensa que un ojete como él te ama, te ha desma… la pinc… autoestima, la pu… dignidad y haz apostado todo por él, dónde crees gue… que puedes hablar de amor hijo de su pu… madre”, dijo sin ninguna restricción la joven youtuber.

