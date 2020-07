Las malas noticias no cesan en Telemundo y es que ahora confirman que otra conductora de Despierta América tiene coronavirus.

Esta vez se trata de la presentadora Marcela Sarmiento, quien se suma la lista de contagiados en la que ya estaban Alan Tacher, Karla Martínez y algunos otros miembros del equipo técnico.

“El coronavirus no solo ha impactado al vida de Karla y Alan. Hoy nuestra compañera Marcela Sarmiento quiere hace público que también se contagió de Covid-19“, empezó diciendo Satcha Pretto, que se encontraba transmitiendo desde el estudio.

Ella no fue la única afectada, pues su hija de 12 años también resultó positivo a las pruebas de coronavirus.

La presentadora apareció con un semblante mucho más tranquilo, ya que lleva días recuperándose; pero cuando su compañera le preguntó que sintió cuando supo la noticia, Marcela confesó: “Se me cayó el mundo… me asusté muchísimo, solamente ver el positivo, verlo en rojo”.

“Dije no puede ser posible que a mi me esté pasando esto, pero si yo me he cuidado mucho, si ye he hecho lo mejor que he podido para cuidarme para estar bien para evitar esta situación y aun tratando de evitarlo, conociendo lo que esta pasando al rededor del mundo… me asusté muchísimo”, contó la presentadora.

Además agregó que en su experiencia “la carga viral puede ser fuerte, pero la carga emocional es mucho más fuerte” cuando se recibe una noticia así.

Marcela Sarmiento dijo que lo que más le costó fue controlar la ansiedad y lidiar con la responsabilidad, pues constantemente se preguntó: “¿cómo pude haber contagiado a mi hija?”.

“Yo inicialmente empecé con mucho dolor de cabeza… me molestaba muchísimo la frente, la cien, la cabeza y luego tuve otros síntomas, unas náuseas horribles, el estómago, la cabeza sobre todo, decaimiento y mucha angustia”, explicó sobre sus síntomas.

El programa difundió la noticia a través de su cuenta de Instagram y de inmediato surgieron los comentarios de los seguidores.

“A estos presentadores le encanta que le de Covid”, dijo Henry Delgado. “No se cuidan”, agregó otro internauta.

Para varias personas, el equipo de Despierta América ‘descuidó’ las medidas de seguridad. Sin embargo, otros agradecen que cuenten públicamente sus experiencias.

“Que bueno que compartan sus experiencias y que [email protected] a la gente que, aunque esté virus es desastroso, no es capaz de vencernos fácilmente. Lo que más necesitamos ahora es mente y cuerpos con buena energía para hacerle frente a este problema #masfeymenosmiedo”, dijo Betty Lina.

“Ay Marcela espero que te recuperes junto con tu hija”, “Una pronta mejoría Marcela a todos en casa. Bendiciones.”, “Que se mejore pronto! Con Dios delante así será!fuerza y bendiciones”, “Que se recupere pronto Dios la siga fortaleciendo. Muy buenos consejos gracias”, desearon para la conductora de Despierta América que se recupera del coronavirus.