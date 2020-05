View this post on Instagram

1 de mayo 2020… Acabo de vivir el peor momento de mi vida. Mi hijo Mateo, "Hannito" (como le dice su hermano) de solo 10 meses se estaba muriendo en mis brazos. Se atragantó con un poco de comida enfrente de mi. Estaba comiendo, hizo un berrinche y al gritar, la comida le obstruyó la garganta. Primero pensé que era solo el llanto "atorado", pasaron segundos y al ver que el grito no venía de regreso llegó el miedo En segundos pasó de la vida al color azul y del azul al morado. En esos momentos, por supuesto ya lo tenía en brazos tratando de ayudarlo. Fueron segundos de un terror absoluto, confusión total. Golpeamos de frente, en el pecho, el estómago, pasamos a la espalda y mi hijo se moría. Dejó caer los brazos, sus labios de un negro fúnebre brutal, quedó casi inconciente; todo era desesperación, impotencia y confusión, eso fue lo peor, no saber qué hacer. Afortunadamente nunca dejamos de luchar por él, aunque no se movía, yo veía sus ojos y supe que seguía conmigo. En un momento metí el dedo a la garganta, toque la comida y jalé como de derecha a izquierda, de lado a lado, en un solo movimiento… De un cachete a otro, pues., Al final fue cosa de Dios, estoy totalmente seguro, convencido de que la verdad fue el puro instinto de hacer algo y el deseo ferviente de que regresara, de que no se me fuera.. Comenzó a llorar, a respirar y ahorita vivo eternamente agradecido con Dios y la vida de haber podido hacer algo. Dicen que son 40 segundos antes de que pierdan la conciencia y que después de eso todavía hay tiempo de hacer algo, pero hay que saber qué. Por eso se los platico buscando alertarlos, la vida de los bebés se va en segundos. Aquí le dejo un par de ligas que explican claramente los pasos a seguir en caso de obstrucción. Los bebés pueden incluso perder la conciencia y seguir vivos, pero insisto, hay que saber qué hacer porque la confusión genera miedo y el miedo paraliza… Espero sinceramente que nadie haya vivido una experiencia así y deseo con todo mis corazón que si te llega está historia y sigues las ligas te puedan ayudar en caso de que te pasara algo así. Abrazo sincero a todos. https://youtu.be/PFCJa_ytZqo https://youtu.be/TYd3-Il0vag