En otro de sus videos, el conductor de Venga la Alegría, mencionó que tuvo que someterse a una cirugía debido a que le diagnosticaron varicocele. A pesar de eso, el comediante dijo que no representaba ningún peligro en su salud, pero que lo hizo como forma de prevención, según Infobae.

“La verdad es que no fue congestión alcohólica, no fue injerto de pelo, ni alargamiento de pene, ni acortamiento de pene, no. Me operaron de un testículo que tenía varicocele. Para quien no sepa qué es varicocele, es cuando se te inflaman las venas de uno de los testículos; en mi caso fue el izquierdo. Entonces, se hace una operación”.