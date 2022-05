Dante Lennon fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de tres cargos de homicidio involuntario, mencionó la policía. Ese residente de Freeport, Long Island, fue trasladado a un hospital de la zona para ser tratado por lesiones que no ponen en peligro su vida, y comparecerá ante el tribunal cuando se encuentre bien, precisó la policía.

El diario New York Post reportó que Dante Lennon, de 22 años, estaba al volante de un sedán Mercedes-Benz cuando supuestamente chocó contra un vehículo Lincoln Town Car en el que viajaban un conductor del servicio y cinco pasajeras, alrededor de las 11.11 de la noche del sábado en New Hyde Park, fuera de un lugar de eventos en la Jericho Turnpike, detallaron el Departamento de Policía del condado de Nassau y un informe de CBS NY .

Una fuente policial informó al New York Post que las mujeres asesinadas acababan de salir de una fiesta de ‘Sweet 16’ (Dulces 16) en el Inn ubicado en New Hyde Park. El establecimiento suele organizar bodas, bar mitzvahs, quinceañeras y otras celebraciones, según indica su página web .

“Muy perturbador, nunca había visto eso en mi vida”

Un testigo que trabaja en un restaurante cercano al lugar de la tragedia relató a esa cadena de televisión que escuchó un fuerte golpe, salió corriendo, vio los autos destruidos y de inmediato llamó al 911. “Sólo vi un Mercedes-Benz que pasó, chocó contra un conductor de Uber que estaba girando”, comentó el empleado de Table 7, según CBS2. “Parecía un T-bone, un poco, y fue devastador”.

“Muy perturbador, nunca había visto eso en mi vida. ¿Cómo pudo pasar eso? Simplemente no puedo creerlo”, expresó el testigo Jaylen Augustin a Freedomnews.tv, que también mencionó que todos los taxistas y las víctimas del accidente salían de The Inn en New Hyde Park después de asistir a una fiesta de ‘Sweet 16’ cuando el Mercedes-Benz colisión contra el otro vehículo.