Se quedó dormido mientras conducía

Lo detuvieron por hacer uso de drogas

Fue encontrado por la policía

Un impactante vídeo de la plataforma ViralHog ha comenzado a circular en redes sociales, y es que se en la grabación se logra observar como un conductor se durmió frente al volante y termina arrestado por DUI, jamás imaginó que terminaría así.

Tras encontrar que se estaba intoxicado por uso excesivo de bebidas alcohólicas y diversas drogas, fue toda una odisea el conseguir que bajara por su propia cuenta desde su automóvil para poder conversar con las autoridades que ya lo estaban esperando.

Conductor se durmió frente al volante y termina arrestado por DUI

En los primeros segundos de la grabación se observa como otro automovilista se acerca a grabar a un conductor que se encontraba dentro de un auto, lo extraño de la situación es que estaba profundamente dormido y con todas las ventas cerradas de su coche.

El hombre preocupado por la posible falta de oxígeno que podía sufrir, decidió llamar a las autoridades para que se enteraran y pudieran hacer algo al respecto de dicha situación. Según comentarios que brindo este hombre a los oficiales comentó que: “Conduje hacia el norte por la autopista 71. cuando me bajé en la salida de la calle 155, noté que el vehículo no se movía. Me senté en algunos semáforos hasta que salí y me acerqué a su vehículo y vi que el conductor se desmayó. Mi primer pensamiento fue llamar a la policía”.