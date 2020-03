La Policía de los Estados Unidos exhortaba al chofer detener la unidad que manejaba por violar las señales de tránsito.

Éste, hace caso omiso a la advertencia y decide escapar velozmente desatando una persecución.

El conductor descontrolado casi causa una desgracia en plena carretera y en un parque.

Conductor-descontrolado-persecución-policia. La policía de los Estados Unidos logró neutralizar a un conductor descontrolado, colisionando su troca en varias oportunidades para evitar una desgracia en plena carretera y en un parque.

El conductor descontrolado había sido visualizado por los patrulleros de camino de los Estados Unidos violando las leyes de tránsito en una troca blanca con remolque.

En medio del procedimiento, los agentes policiales exhortaban al conductor descontrolado detenerse para notificarle de la infracción cometida.

Foto/Captura MH

Pero éste, en vez de acatar el llamado, acelera su tronca por toda la avenida principal de la ciudad desatando una larga persecución que se extendió por más de 15 minutos.

El conductor descontrolado sigue su marcha, irrespetando las señales de tránsito que casi impacta con otros autos que circulaban por la vía.

Durante la persecución, el chofer, de quien se desconoce su identidad, estuvo a punto de volcarse en la troca luego de cruzar bruscamente hacia un parque, donde fue neutralizado de una manera impactante.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Allí, una de las unidades policiales golpea la carrocería de la troca con el fin de detenerlo, pero fue inútil y logra huir en a unidad.

Minutos después, dos patullas chocan con la troca nuevamente.

Una de ellas impacta la parte trasera y otra termina por convertir la troca en un amasijo de hierro sin oportunidad de escapar.

Gracias a la actuación policial se pudo evitar una desgracia, ya que en el momento de la persecución se encontraban personas disfrutando de la naturaleza en el parque público.

