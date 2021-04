Y mientras Joshua James Gloria intentaba robar la motocicleta (equipada con un rifle AR-15) que el oficial había abandonado en la carretera, este lo precisó y accionó su arma. De inmediato, el sospechoso soltó la motocicleta y corrió para volver a su vehículo, pero fue alcanzado por los disparos y murió. Al final del violento episodio, el oficial no resultó herido.

Rompe el alma

Las imágenes muestran cómo el conductor Omar Félix Cueva se bajó de su camioneta con un rifle y acribilló sin contemplación al oficial Darian Jarrott, quien le había ordenado detenerse en una parada de tráfico.

