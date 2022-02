Y es que al igual que cuando se maneja en la lluvia, la nieve es incluso más peligrosa pues el sistema de frenado no responde a una acción de emergencia y la unidad se va patinando hasta encontrar un punto que la detenga, una roca, un final de camino, un árbol, etcétera.

El material que dura apenas poco más de un minuto se puede observar cómo un chofer de una unidad, toma la carretera, pero en algún momento decide emprender un viaje de miedo, puesto que las condiciones climatológicas no son las mejores y en cualquier momento se puede desatar un accidente que puede ser mortal.

Conductor de ‘troca’ que va a toda velocidad logra captar con su cámara un choque de varios vehículos sobre la carretera llena de nieve, de acuerdo a in video que publicó ViralHog y que tiene muchas vistas porque es impresionante la forma y rapidez con que maneja y aún así, logra evadir un accidente, no sin antes vivir momentos de terror.

Cabe hacer mención que este video hasta el día de hoy 22 de febrero tiene más de 27 mil 500 visualizaciones, cuarenta comentario y más de 70 me gusta en la página de Youtube de ViralHog, y mucha gente opina sobre el accidente y la manera en que el chofer evitó un encontronazo que pudo ser fatal para todos los participantes.

Troca choque nieve: TUVO UNA EXPERIENCIA ATERRADORA

Pero más gente quería opinar: “Esto me pasó hace un par de semanas. Llamé a mi jefe y le dije que es demasiado peligroso conducir. Dijo que tengo que irme temprano. Los policías me dijeron que diera la vuelta y me fuera a casa, les pedí que hablaran con mi jefe y lo hicieron”.

Y agregó: “Lo hicieron sentir estúpido. Fui a trabajar el lunes y se disculpó dijo que no verificó el clima. Mentiras!!!!! La mitad de mis empleados tuvo un accidente porque los obligó a venir a trabajar. Las personas que entraron estaban allí para sentarse y navegar en la web”.