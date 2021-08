Aunque el accidente ocurrió a principios de mes, las imágenes salieron apenas a la luz. La policía dio declaraciones al respecto, mencionando que el joven de 16 no estaba dentro de sus cabales y todo fue producto de las drogas que ingirió en aquel momento; se conoce que hay una carpeta de investigación, pero él no se encuentra detenido. Archivado como: Conductor atropella madre

La madre no podía prever el peligro en el que se encontraba, puesto que iba caminando en la acera por lo que ningún conductor responsable se acercaría a esa parte del camino, por lo que siguió sin ningún problema. En las imágenes, se observa perfectamente como la mujer sigue su camino, hasta que se percata del auto negro que estaba detrás de ella y de un instante a otro, el panorama cambia completamente.

De acuerdo con el portal de The Sun, en las impactantes imágenes de CCTV publicadas los días anteriores, se puede ver un automóvil negro conduciendo por Speedway y Galleon Street en el vecindario de Venecia a las 8:45 a.m., minutos antes de encontrarse con una mujer que venía con su bebé, transportándolo en una carriola.

El impacto llega, en menos de un segundo se muestra como la mujer da un vuelco en el aire, mientras intenta desesperadamente proteger a su bebé de la colisión que se aproxima. La mujer intenta con todas sus fuerzas que su pequeño hijo, no sufra las consecuencias de aquel fatídico accidente que acaba de ocurrirles a manos de un joven que se encuentra en pésimas condiciones.

En el video se observa como comienza a virar hacia la madre y su bebé, quien iba desprevenida en el lado derecho de la carretera mientras el conductor imprudente no intenta reducir la velocidad. Fueron cuestión de segundos para que el pánico y el peligro se presentaran en los demás, ante la escena que se estaba desarrollando a un par de metros.

En el video se observa, como la mujer se la ve ponerse de pie, obviamente se encontraba en pánico por lo que acababa de vivir e intenta revisar a su hijo, quien también parece estar en excelentes condiciones y sin ningún rasguño. Pero el miedo y la adrenalina que sintió la mujer en ese instante no se olvidará tan fácilmente.

No se cree que sus heridas pongan en peligro su vida, dijo la policía, cuando se dio a conocer la noticia de su accidente. Por ello, la mujer fue dada de alta el mismo día y tanto ella como su hijo se pudieron retirar del hospital; por supuesto, la experiencia fue terrible y la mujer interpuso su queja ante la policía.

De acuerdo con Fox11, la madre resultó herida alrededor de las 8:45 am en Speedway y Galleon Street, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Por tal motivo, rápidamente fueron llevados a un hospital cercano, donde la madre y el bebé fueron revisados y no se encontraron en malas condiciones, tan sólo un par de rasguños.

Lo que pasó con el conductor

The Sun mencionó que, momentos después de que el conductor había cometido el impactante incidente, fue capturado por CCTV atrapado en su automóvil accidentado mientras se enfrentaba a la ira de los espectadores furiosos. Las personas no dejaron que el hombre intentara escapar, muchísimo menos a que no respondiera por sus imprudencias.

Se puede escuchar a un hombre en la escena gritar repetidamente “le pegaste a un fuck*** bebé” mientras otro patea la ventana del vehículo mientras intenta sacar al adolescente de su auto; el joven se encontraba asustado ante las acciones que estaban aconteciendo, por lo que no hizo acopio de salir del vehículo, aunque tenía un hombre que estaba constantemente jalándolo.