Apenas el vendedor se acerca y le entrega las flores, el conductor arranca a toda velocidad. No había mucho que hacer. El vehículo de lujo se fue sin pagar. La familia no tenía idea de que todo había quedado en video. “Es terrible lo que le pasó a mi muchachito”, dijo Reina, quien identificó al vendedor como Vinny.

“Anoche dormimos aquí en la esquina, solo nos tapamos unas cobijas porque tenemos muchas flores que vender”, dijo la vendedora y contó que en el pasado no solo la han corrido del lugar, sino que hasta la han golpeado severamente.

“A mi apenas el 14 de febrero me robaron las flores”, dijo el joven de 26 años. Los han robado desde los desamparados y personas de la calle, hasta personas a bordo de un lujoso BMW, como ocurrió en esta última oportunidad. VEA EL VIDEO DEL ROBO AQUÍ .

Los robos no son algo extraño para los vendedores ambulantes. Osvaldo Mejía, uno de los sobrinos de Reina, contó al medio angelino que suelen sufrir robos a menudo. Ellos lo denuncian a la policía, pero hasta ahora no han hecho nada para defenderlos.

La gente está de su lado

La historia fue publicada también por la cuenta de Instagram Chicapicosa2 y de inmediato los seguidores les ofrecieron su apoyo. “Pobre gente..?? Pobre de la Mujer qué las recibió. Pobre del hombrecillo qué no pudo pagar algo tan básico como unas flores..!! El florista es todo un Señor trabajador qué con su esfuerzo logrará conseguir más de lo qué perdió..🙏🏻 Una lluvia de Bendiciones para el y su familia..!!”, empezó diciendo una mujer.

“Que triste! Se pasan robarle a alguien que vende flores si es algo muy injusto”, “Pinche gente hambreada!”, “Me imagino quienes son.. espero que los encuentren”, “Pinche gente se pasan”, “Tenemos q hacerlo viral xq no es justo q la gente trabajadora esté pasando x esto, no es justo”, “Hayyy me daaaa el coraje de mi vida cómo puede existir gente así”, “caaaabrones!!!! y eso que a veces juzgamos x apariencia”, “Qué poca!”, comentaron algunos, mientras otros solo postearon infinitas caras de enojo.