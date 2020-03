Un inmigrante indocumentado que había sido deportado en dos ocasiones fue condenado a 17 años de cárcel luego de ser declarado culpable por traficar y elaborar droga en su apartamento en Georgia, informaron este miércoles autoridades federales.

Nicholas Hernández González, de 36 años y residente de Duluth, Georgia, fue sentenciado por cargos de posesión de “múltiples kilogramos” de fentanilo y otros opioides con intención de distribuirlos, indicó la Oficina del Fiscal Federal para el norte del estado, Byung J. Pak.

“Nicholas Hernandez-Gonzalez, 36, of Duluth, will be deported to Mexico for a third time…” https://t.co/Mqvh10hGYr

— D.A. King (@DAKDIS) March 5, 2020