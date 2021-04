“Pero cuando John se sentó y se inclinó para desatar sus pies, y todo sucedió tan rápido, Amanda se puso de pie, agarró esa botella y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. Y lo siguiente que supe, John se había aturdido y estaba apoyado contra la pared sujetándose la cabeza. Y fue entonces cuando Larry me miró y me dijo que si sabía lo que era mejor para mis hijos y quería que ellos vivieran, seguiría todas las instrucciones que me dieron a partir de ese momento”, relató Anna Marie Choudhury.

Novia de la víctima pide perdón

“Tengo que mirarme a mí misma todos los días. Mi familia no me crió para ser así. No solo he lastimado a la familia de John, he lastimado a mi propia familia. Mi papá no quería a nadie más cerca de mí”, expresó Amanda. De acuerdo con The Sun, ella agregó: “John le dijo a Larry que me amaba y que nos casaríamos. Ojalá pudiera traer de vuelta a John. Era un buen hombre”.

En el momento de la sentencia de Larry, el juez de la corte de circuito del condado de McDowell, Ed Kornish, dijo a la corte: “Este no fue un solo acto violento, fue una decisión consciente. Torturaste a este hombre durante tres días antes de matarlo”.