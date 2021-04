En las última semana se ha visto un considerable aumento de violencia en Estados Unidos , quizá producto de la desesperación de la gente de no tener trabajo o no poder llevar el sustento a la familia, es por ello que el cheque representa todas las esperanzas de sobrevivencia de los beneficiados.

El hombre ya se encuentra en prisión, mientras la familia está en buen estado de salud, no sin antes llevar se el susto de sus vidas por la temible acción del hispano por intentar incendiar casa porque le retuvieron el cheque de la pandemia.

Condena incendiar casa cheque: “SEAN RESPONSABLES”

En la cuenta de Facebook de Univisión la gente decidió publicar lo que piensa de este suceso: "Esos hombres que andan dejando hijos regados después se ofenden porque la manutención que creen que los hijos se mantienen de aire".

Y añadió: "Sean responsables porque cuando están viejos andan dando lástima y le echan la culpa a los hijos los cuales no procuraron con lo indispensable y amor no quieren responsabilidad no tengan hijos o cuídense como le tienen más amor al dinero k a sus propios hijos".