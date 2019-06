Página

Un funcionario de un condado de Nueva York dijo que desobederá una nueva ley que, de ser aprobada, otorgará licencias de conducir a inmigrantes indocumentados

Frank Merola, secretario del condado de Rensselaer, advirtió lo que pasará con los “inmigrantes ilegales” que se acerquen a su oficina a pedirla.

Se espera que el proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea del estado de Nueva York y el gobernador la firme, lo que daría pie a una dura batalla

La propuesta de ley con la que se busca otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados en Nueva York asoma desde ya una dura batalla, luego de que un funcionario de un condado del estado advirtiera que no va a dar el beneficio a “ilegales” así haya una ley aprobada.

Según informó la televisora local WRGB, Frank Merola, secretario del condado de Rensselaer, dijo que, si la legislación pasa, no cumplirá con la ley.

“Voy a negarme a dar una licencia de conducir a cualquiera que venga a mi oficina que no pueda probarnos que no está aquí legalmente. Las leyes federal afirman que no se nos permite ayudar a alguien que venga a nuestra oficina que esté aquí ilegamente”, afirmó Merola.

Se espera que el Comité de Transporte de la Asamblea del estado de Nueva York vote la propuesta del ley el próximo miércoles. Se prevé que el proyecto será aprobado por ambas cámaras y que el gobernador Andrew Cuomo la firme para convertirla en ley. Quienes apoyan la medida dicen que ayudará a que las vías del estado sean más seguras y progreso de las comunidades inmigrantes.

Por su parte, Steve McLaughlin, ejecutivo del condado de Rennsalaer, cree que esta legislación es errónea y la considera una movida política para darle a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de votar. Dice que apoyará al secretario de su condado en rechazar la emisión de licencias a inmigrantes, no importa lo que la ley del estado diga.

“Mi punto de vista es que no vamos a darle estas licencias a inmigrantes ilegales. Esta gente ya ha violado la ley al venir a este país y vemos esta ley como si quisiera suavizar todo eso”, dijo McLaughlin.