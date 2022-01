Concierto Santa Fe Klan: ¿PORQUÉ SE DESATARON LOS DISPAROS?

“Actualmente no hay mucha información disponible, sin embargo, escuchamos disparos en el estacionamiento trasero. Los motivos aun no se conocen. Sabemos que algunas personas resultaron heridas, pero no sabemos el alcance de las lesiones y no queremos especular.

“Nosotros en WOW Hall queremos agradecer a todos los socorristas que llegaron tan rápido para garantizar la seguridad de todos y administrar los primeros auxilios. Creemos que todo el personal y los voluntarios están seguros y contabilizados”, señalaron en un comunicado los responsables del lugar.[[RS-The incident occurred outside a Lil Bean and Zay Bang show last night at the WOW Hall in Eugene https://t.co/F6S9tmBof0— NME (@NME) January 15, 2022