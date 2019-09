Página

María Elena Salinas podría haber mandado un claro mensaje contra Jorge Ramos al aparecer en una foto con un hombre

La periodista ha colaborado en varias ocasiones con Jorge Ramos, pero nunca se ha expresado tan cariñosamente

María Elena Salinas aparece muy sonriente y abrazada junto a otro colega

“Siempre agradable encontrarme con mi colega y amigo José Díaz Balart… tan caballero como siempre #colegasyamigos”, fue el contundente mensaje de la periodista María Elena Salinas, que provocó polémica con Jorge Ramos.

A través de su cuenta de Instagram, la guapa periodista publicó una fotografía acompañada de José Díaz Balart en San Antonio, Texas en donde coincidieron en asuntos de trabajo, sin embargo, la gente no perdonó las palabras de María Elena Salinas.

En la imagen que actualmente tiene más de 4 mil 600 ‘me gusta’ José Díaz Balart abraza muy cariñosamente a Maria Elena Salinas quien sonríe de una manera muy animada, sin embargo no esperaba lo que le comentarían

Muchos de los seguidores de la periodista señalaron que nunca se ha expresado con tanto cariño de su colega y hasta compañero, Jorge Ramos, con quien en diversas ocasiones ha tenido la oportunidad de trabajar, aunque rumores atribuyen la salida de María Elena Salinas de Univisión, por diferencias con Ramos.

Ante el sentido mensaje de María Elena Salinas, el periodista José Díaz Balart no se quedó callado y escribió: “Feliz de verte mi querida y admirada amiga!!! Xoxoxo”.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Y con Jorge Ramos nunca mas juntos ¿por qué? solo con ese viejo que no me agrada”, “María Elena, saliste de Univisión por problemas con Jorge Ramos? En la entrevista que te hizo Neida Sandoval hiciste un comentario sobre Jorge”, “Nunca dijo lo mismo de Jorge Ramos… hmmm vive con él un mes y verás como es”.

Pero hubo más mensajes negativos: “Bravisimo a los shows disfrazados de noticieros”, “Los dos son puras fake news”.