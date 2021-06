En su cuenta de Instagram, la ex suplente de María Celeste Arrarás en Al Rojo Vivo, supo cómo crear polémica además por la descripción que hizo de las imágenes y e video en el que aparece disparando muy orgullosa, e incluso la acompañó una de sus amigas.

La ex presentadora de televisión publicó unas fotografías que no dejaron indiferente a nadie que tuvo la oportunidad de verlas y además un video de cómo dispara un AR-15 con un polémico mensaje que estaría alentando a las mujeres a que hagan lo mismo que ella mostró.

Los tiroteos en EEUU son una constante desgracia en la vida diaria de la gente en el país gobernado por Joe Biden y pese a que se exige una estricta regulación en el control de armas, esto no ha sido posible, sin embargo ahora Myrka Dellanos está en polémica por una serie de fotos con ‘artillería pesada’.

Posterior a dicha imagen, se puede ver cómo también la presentadora aprende a cortar cartucho para preparar su disparo en el lugar al que dicho sea de paso no fue sola, pues una amiga la acompañó para después compartir el momento en que juntas posaban con las armas.

Rápidamente, los comentarios para la sexy conductora no se hicieron esperar y primero recibió apoyo y halagos, pero después le trataban de dar lecciones: “esoooo a aprender a defenderse”, “Yo necesito aprender porque aquí en Mexico sí es necesario”, “Jamás imaginé que eras este tipo de persona. ¿Defenderte de que de King Kong? Esa arma es de terrorismo”, “Siempre estoy abierta a aprender cosas nuevas y nuevas experiencias, pero las armas, especialmente los rifles no son para mi. Yo paso”.

Hubo duras críticas a la presentadora por ‘recomendar el uso’ de las armas

No todo fue miel sobre hojuelas, pues también tuvo sus detractores: “No sé, me siento confundida, constantemente suceden tragedias. Pienso en los familiares de personas que han sido tomadas por terribles acontecimientos debido al uso de armas y ahora la veo ….y la verdad no se que o por donde pensar algo al ver esta imagen de ella con semejante rifle”, “Mi alma!!! Para que una hija De Dios necesita protegerse con eso?”.

Y los que no la apoyaban comentaron: “Esa no es arma de protección!”, “¿Para protegerse de qué?”, “O de plano piensa que habrá una invasión y habrá armas a su alcance que en medio de la tragedia tendrá que usarlas?”, “Apuesto que lo tienes que borrar!”, “Que tristeza que un arma le de poder al ser humano y se sienta con el derecho de acabar con una vida! Que Dios nos proteja!”.