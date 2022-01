¿Sabes lo que es la CNV o comunicación no violenta? Comunicarse con otra persona rara vez es una tarea fácil. Ya sea que estés tratando de dar a conocer tu punto de vista a tus colegas, vecinos, amigos o familiares, encontrar las palabras para representar cómo te sientes puede ser difícil. Y hacer que otros escuchen puede ser todavía más difícil. Aunque algunas veces se siente que las acciones dicen más que las palabras, la violencia no es la respuesta. La comunicación bien intencionada, inteligente y no violenta, es la clave para expresar correctamente lo que piensas y sientes, mientras también creas una comunidad segura y una coexistencia pacífica.

Así que, ¿qué es exactamente la comunicación no violenta? “La comunicación no violenta está basada en los principios de la no violencia—el estado natural de la compasión cuando no hay violencia presente en el corazón”. Está basada en la teoría que la gente es buena y compasiva por naturaleza, y que aprenden el comportamiento violento de sus alrededores. Si nosotras, como personas, podemos llevar nuestras acciones lejos del camino de la violencia, y en vez de eso nos concentramos en desarrollar una conexión más profunda y de entendimiento hacia otros, el mundo será un lugar mucho mejor.