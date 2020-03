Se confirma que hubo romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade

El periodista Jorge Carbajal reveló algunas imágenes

“Que bella la Vero”, dicen algunas usuarias

Después de mucho hablar acerca de la relación que supuestamente mantuvieron Yolanda Andrade y Verónica Castro, el periodista Jorge Carbajal filtró un video en el que aparecen las artistas tomando en sol en Acapulco.

Al parecer el video, que Jorge Carbajal compartió en su cuenta llamada Productora 69, corresponde a un viaje que Yolanda Andrade y Verónica Castro realizaron en 2004 a las playas de Guerrero, justo después de haber concluido Big Brother VIP, en donde Yolanda Andrade fue participante en el interior de la casa y “La Vero” fue la conductora.

Verónica Castro aparece con un traje de baño rosa, lentes de sol y su cabello recogido en una coleta. Por su parte, Yolanda Andrade usa un bikini azul.

En 2019, Yolanda Andrade confesó que había contraído matrimonio con la presentadora del programa nocturno Mala Noche, No, Verónica Castro, compromiso que negó rotundamente. Ante la insistencia de medios y fans por saber lo que había sucedido entre ellas, Verónica Castro anunció su retiro de los espectáculos.

En el video, titulado “¡El Acapulcazo de Verónica y Yolanda!”, tiene hasta el momento más de 357 mil vistas y comentarios de todo tipo:

“Lo vi ayer en el canal de Jorgito muy bueno, me dio la impresión que se percató de que las observaban, me parece que se metieron rápido”, “No tiene nada de malo que nades con tus amigas, yo no veo ahí nada inapropiado. Ya chole con eso. Para su edad, todavía se conserva muy bien la Sra. Castro, ya quisiera una llegar a estar asi”.

Más usuarios siguieron opinando sobre este video donde se observa a Yolanda Andrade y Verónica Castro: “Esto no muestra nada comprometedor, miles de mujeres y hombres lo hacen y no significa q se anden comiendo”, “Como qué cada una estaba en su onda (querer broncearse)”, “Pero ellas nunca hicieron nada de lo que se dice”, “Pero no están solas, está alguien más con ellas”.

Una admiradora resaltó la belleza de Verónica Castro: “Que bella la Vero, y ahí estaba bellísima y cuerpo bien cuidado”, además de mandarle un mensaje al periodista: “Gracias Jorgito Carbajal por darnos la exclusiva que ya habías compartido hace años. Creo que traías el pulso de maraquero”.

Los comentarios siguieron llegando uno tras otro: “Órale, no que no, chaparrita? Chiquita pero picosa”, “Y esto fue secreto en Acapulco”, “Que feo cuerpo de Verónica”.

Algunos usuarios se pasaron de la raya tanto con Verónica Castro como con Yolanda Andrade: “Pin… tortillas, era más que obvio”, “Vero y Yola listas para la tortillería, jajaja”, “Pero que lengüetazos sabrosos se han de haber dado La Yolanda Andrade y su sugar mommy de La Vero”.

Hubo quienes atacaron directamente a Yolanda Andrade: “Pero qué fea es Yolanda… y qué corriente… cómo se sienta… ¡¡¡bueno!!!”, “Aguas Gorgette, la vieja Andrade es muy traicionera e hipócrita, no te vaya a querer demandar. No es de confianza esa ñora”.

Un usuario quería que hubiera más evidencia de este romance: “¿Y en dónde están los besos y arrumacos?”.