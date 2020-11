Vuelven las compras nerviosas debido al aumento en los casos de coronavirus y desaparece el papel higiénico de los anaqueles

Una cadena de acontecimientos empezó porque este mes los casos de Covid-19 en Estados Unidos han aumentado. Esto generó una respuesta de algunos gobiernos locales que han endurecido las medidas de seguridad para evitar la propagación indiscriminada del virus en su jurisdicción. Esto a su vez ha puesto a la gente nerviosa, por lo que han empezado a hacer compras de pánico.

Según el Daily Mail, los estantes se están quedando de nuevo vacíos. Tal como ocurrió en el mes de marzo cuando las personas corrieron a comprar, por lo menos, lo indispensable. Comida, papel higiénico o desinfectantes son algunos de los productos que empiezan a faltar en los supermercados.

Vuelven las compras nerviosas por el coronavirus y desaparece el papel higiénico

Actualmente, en Estados Unidos se está registrado un promedio de 148,000 nuevos casos diarios y unas 1,120 muertes cada día. Además, ya suman 11.2 millones de personas que se han contagiado y un total de 247,000 fallecidos, según los cálculos de la Universidad Johns Hopkins. Las cifras no son alentadoras y es, por mucho, el país más afectado por la pandemia.

Ahora, veinte estados del país ya han alcanzado máximos históricos en el número de fallecidos y empiezan a tomar acciones a pocos días de que se celebre Thanksgiving.

ABC8 News reseñó que en Virginia, en grandes cadenas como Walmart y Kroger ya han notado a las personas haciendo esas compras de pánico.

“Para nosotros, la clave es asegurarnos de que la gente no entre en pánico y no acumule. Hay muchos alimentos en la cadena de suministro”, dijo Eric Halverson, representante de Kroger. “Lo que aprendimos fue que no impusimos restricciones de productos con la suficiente antelación y eso creó una carrera en el sistema y creó algunas dificultades para las personas”, explicó sobre la experiencia vivida al inicio de la pandemia.

Por su parte, KREM2 indicó que en Washington, específicamente en un Target y un Costco en Spokane Valley, las personas tuvieron la misma actitud impulsiva. Incluso el gobernador Jay Inslee calificó de “inútil” esas compras en exceso. “Realmente espero que no tengamos acaparamiento en nuestras tiendas. Eso realmente no es necesario y de lo más inútil”.