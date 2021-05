$25,000 dólares para la inicial

Este es uno de los proyecto que los demócratas buscan hacer realidad en el Congreso. A pesar de que aun no ha sido aprobado, ya han estipulado que los aspirantes a esta ayuda tendrán que cumplir con ciertos requisitos. El proyecto pretende incluir no solo a quienes no tienen casa, sino también a quien la haya tenido, pero la perdieron debido a problemas para pagar.

En conclusión, este proyecto de ley ofrecerá a las personas elegibles una asistencia económica de hasta $20,000 dólares o una ayuda para el pago de la inicial de hasta $25,000 dólares siempre que el interesado pueda demostrar estar económicamente desfavorecido.