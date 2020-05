Un grupo de compradores enojados persiguen a una mujer en una tienda porque no llevaba mascarilla y todo quedó registrado en un video que se volvió viral.

El hecho ocurrió el fin de semana dentro de una tienda de comestible de Staten Island, Nueva York.

Durante la grabación se ve a un grupo de compradores que persigue y grita a una mujer porque no llevaba puesto tapabocas, una de las medidas más populares en medio de la pandemia para evitar la propagación del coronavirus.

Se alcanza a visualizar al menos a cinco compradores enojados que le gritaban: “Fuera”, “Sal de aquí” y “Vete a la mierda de aquí”.

Incluso un hombre se retiró su propio cubrebocas por unos momentos para poder expresarle a la mujer su disgusto por no cumplir con la norma que sirve de protección a la comunidad.

La mujer intentó defenderse y responder con insultos, pero terminó retirándose del establecimiento mientras algunos clientes vigilaban que se retirara.

McAuley Holmes fue quien realizó la publicación a través de la red social Twitter, luego de que encontrara el video en Reddit, informó Daily Mail.

A la fecha de publicación de esta nota, el video viral superaba las 7 millones de visualizaciones y contabilizaba más de 110 mil me gusta.

Estas imágenes son reflejo de la discordia que ha generado el uso de mascarilla en la comunidad.

En el caso de Nueva York, desde el pasado 17 de abril, el gobernador Andrew Cuomo ordenó el uso máscaras en lugares públicos.

En especial, en espacios donde el distanciamiento social es más difícil de lograr y esto incluye tiendas y transporte público.

Otros estados como Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island y Hawái han tomado la misma medida.

Sin embargo, hay quienes dudan de la efectividad del uso de tapabocas para evitar la propagación del virus.

Como es el caso del presidente Trump y otros dirigentes políticos que cuestionan la necesidad de usarlas.

