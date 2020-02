La Policía de Peachtree City de los Estados Unidos recibió ayuda de un hispano para atrapar a delincuente.

La captura del malhechor ocurrió en el estacionamiento de Walmart.

El comprador hispano lanzó una carretilla de supermercado contra el cuerpo del delincuente para neutralizarlo.

Un comprador hispano ayudó a funcionarios de la Policía de Peachtree City de los Estados Unidos a capturar a un peligroso delincuente en una tienda de Walmart.

El amplio estacionamiento de Walmart fue el escenario perfecto para una detención inusual del delincuente.

Este trabajo de cooperación entre comunidad y policía fue captado en video, donde se observa la reacción del comprador hispano.

Era un día normal en la prestigiosa tienda Walmart, cuando un delincuente fue observado por los agentes policiales de Peachtree City de los Estados Unidos transitando de manera sospechosa por el aparcamiento.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Al notar esta situación, los policías de Peachtree City proceden al asegurar la zona.

Mientras que el delincuente, al notar la presencia policial, trata de huir velozmente.

Lo que nunca pensaba el delincuente que su fuga iba a ser neutralizada de una manera sorpresiva por un comprador hispano que acababa de salir de Walmart.

El usuario, quien no quiso revelar su identidad, comentó que escuchó gritos y notó que se trataba de una persecución policial contra un fugitivo.

El usuario de Walmart, de manera ágil, lanza una carretilla de supermercado contra el cuerpo del fugitivo cuando éste atravesaba la vía.

El fugitivo, identificado como Marcus Cemic, de 41 años, fue embestido por la carretilla de metal que frenó su carrera.

Debido a este impulso del comprador hispano, los agentes policiales atrapan al fugitivo sin ocasionar otros inconvenientes.

En declaraciones a Univisión, el comprador hispano dijo que no se consideraba un héroe.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Por último, Marcus Cemic es acusado de robo obstrucción por delitos graves.

