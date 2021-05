Verdejo se enfrenta a cargos por robo de auto y secuestro que terminó en el asesinato de una mujer y de un bebé no nacido, ya que Rodríguez tenía 1 mes de embarazo. Pero él no es el único implicado en el caso, porque Verdejo tuvo ayuda y las autoridades también lo ‘ficharon’.

Cómplice de Verdejo en el asesinato, ¿Se arrepiente?

Edwin Prado, abogado de Cádiz Martínez, contó en un programa de televisión: “El pasado viernes recibimos una consulta en nuestra oficina de Orlando, Florida, del señor Luis Antonio Cádiz Martínez, él me confiesa que participó en el asesinato de Keishla, y estaba muy compungido, muy depresivo, unos cargos de consciencia brutales, y él estaba en la disposición de cooperar con las autoridades”.

“Lo primero que hicimos fue lo lógico, ‘¿dónde está el cuerpo?’, y me autorizó a darle esa información al Gobierno federal, y de ahí en adelante, como él no tenía dinero para contratar mis servicios, el tribunal me designó de oficio… Una designación especial para representarlo en este periodo hasta que bajaran las acusaciones”, explicó el abogado que precisamente ya cumplió su función porque ya se presentaron los cargos contra los acusados.