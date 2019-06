Página

Decenas de vecinos se unen para protestar contra complejo de apartamentos en Brookhaven

haber recibido una notificación con una multa de $350, que aseguran la administración del complejo les dijo provenía de la ciudad de Brookhaven por violaciones en el código de lo que es permitido tener en los balcones de sus unidades de alquiler El teniente Vargas, del Departamento de Policía de Brookhaven, quien acudió a atender la situación acompañado de otros dos agentes, dijo a los residentes que para que las multas tengan validez, deben ser emitidas por la ciudad de Brookhaven

Casi un centenar de residentes de un complejo de apartamentos en la ciudad de Brookhaven (Georgia) denunciaron esta semana lo que consideran son abusos de parte de la administración que los renta.

Semanas sin aire acondicionado o agua caliente, goteras, moho, ratas y multas arbitrarias son algunas de las quejas de los cerca de 80 residentes del complejo de apartamentos The Reserve en Brookhaven, que unieron fuerzas para intentar resolver la situación que los aqueja.

“Vivo en los apartamentos The Reserve en Brookhaven y aquí hay muchos vecinos que tienen miedo de que los vayan a botar porque les han dado multas que decidimos que no son justas, son multas de $350 por tener una bicicleta o cualquier bobería, y por eso le dieron multas a todos los vecinos”, dijo a MundoHispánico Leslie, una de las residentes del complejo que ha recopilado casi 80 firmas de vecinos de The Reserve en Brookhaven, ubicado en Briarwood Rd cerca de Buford Highway.

La situación escaló este lunes cuando representantes del complejo de apartamentos llamaron a la policía luego de que un grupo de residentes tratara de pagar la renta, posibilidad que la administración les estaba prohibiendo a menos que pagaran la multa de $350. MundoHispánico estuvo presente durante el incidente tras ser solicitada su presencia por los residentes del condominio.

“Tú tienes un ticket de la ciudad de Brookhaven, y le digo que este papel no tiene ni siquiera nada de Brookhaven y le pedí me puedes mostrar el ticket de la ciudad de Brookhaven y ella (empleada del complejo) me dijo ‘no, eso te lo mandó’ la ciudad por correo. Y no (es así) porque esto me hubiera llegado a mi correo”, aseveró Oscar a la policía cuando oficiales acudieron el lunes tras la llamada de la administración de The Reserve en Brookhaven.