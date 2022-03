Smith le gritó a Rock: “¡Deja el nombre de mi esposa fuera de tu (grosería) boca!”, y el público susurró sorprendido cuando quedó claro que no era una escena actuada. Smith se disculpó después con mucha gente, incluidas Venus y Serena, pero no mencionó a Rock en su disculpa. “Richard Williams era un férreo defensor de su familia”, dijo al comenzar su discurso de aceptación.

Luego de protagonizar tal momento, Smith le gritó a Rock unas cuántas groserías, lo cual hizo que la situación se volviera bastante incómoda. Más tarde, el ganador del Óscar, Will Smith, se disculpó por la situación, diciendo que por amor, la gente llega a hacer locuras. El momento de la tremenda cachetada quedará para la posteridad, y los usuarios no dudaron en hacer memes sobre el momento.

Comparan Will Smith con Eduardo Yáñez. Los memes no se hicieron esperar luego de tremendo escándalo que sucedió ayer por la noche en la ceremonia de los Premios Oscar, luego de que Will Smith le diera tremenda bofetada completamente en vivo a Chris Rock. Ambos vivieron momentos muy intensos en el escenario de los premios.

“No voy a hablar al respecto”, dijo Questlove, el director del documental ganador “Summer of Soul”, la categoría que presentó Rock. Pinkett Smith también fue objeto de los chistes de Rock cuando el cómico fue anfitrión de los Oscar en 2016. Ella no asistió a la ceremonia en ese entonces argumentando la falta de diversidad en entre los nominados de ese año y la representación inadecuada de artistas negros. “Espero que la Academia me vuelva a invitar”, dijo Smith al concluir su discurso. Según informes de AP, al final de la ceremonia, la organización tuiteó la siguiente declaración: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94ta edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y cinéfilos de todo el mundo”.

Las redes sociales se volvieron tendencia el día de ayer luego de que Will Smith le dieron un bofetón a Chris Rock el día de ayer en la ceremonia de los Oscar. Cientos de usuarios comenzaron a hacer ‘memes’ sobre el icónico momento, en la mayoría creando burlas sobre la situación. Muchos hicieron bromas como: “Eduardo Yáñez orgulloso viendo a Will: ‘ese es mi muchacho'”, “Es el aprendiz de Yañez”.

Comparan Will Smith Eduardo Yáñez: Esto es lo que opinan los internautas

La gente ha comentado mucho al respecto, la mayoría de los televidentes que presenciaron el momento, han dicho que Chris se merecía no solo un golpe, si no varios, pues aseguran los usuarios en redes que una falta de respeto de esa gravedad no estaba bien. “Que no debió darle uno si no 2”, “Cuando tu sabes que es una enfermedad que la señora tiene y está padeciendo, no debes usar eso para hacer burlas”, ” Yo lo aplaudo, ¿Lo critican porque defendió a su esposa?”.

“Si la esposa se Will se hubiera rapado el pelo por cuestiones estéticas, ok, sería un buen chiste, pero la ALOPECIA es una fuerte enfermedad para la mujer y para mí fue un insulto”, “Bravo Will Smith!! Por defender a tu esposa. Chris Rock se lo merecía por bully.”No fue la mejor reacción, pero a nadie le gusta que se burlen públicamente de sus padecimientos o sufrimientos. Will siempre ha sido un hombre dedicado a su familia, para mi anoche se cruzó la delgada línea entre el humor y la burla, por ser artista tampoco hay que aguantarse el bullying…lo lamentable fue que su gran noche se vio empañado por este incidente”.