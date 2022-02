“¿Y así quería un hijo con mi Beli preciosa? Ay no que feo caso, Beli le hubiera dado en la madre a su descendencia.”, “Pensé que había resucitado Juanga”, “Parece representante cumbiero después de firmar un jugoso contrato para tocar en el Zócalo en el cacasfest”, “Lo más triste es que en todo su atuendo, incluyendo los tatuajes, trae más dinero del que gano en un año y aún así se ve super corriente.”

De acuerdo con información de Agencia Reforma, Universal Music-Fonovisa demandó a Jaime González y Silvia Nodal, padres del cantante, por fraude, ante la Fiscalía General de la República. En 2017 los padres celebraron un contrato en el que el famoso cedió los derechos de sus tres discos Me Dejé Llevar, Ahora y AYAYAY! a Universal, según la fuente. En ese mismo convenio firmaron un contrato de exclusividad.

Luego de que Nodal anunciara su ruptura definitiva con Belinda, los padres de Christian Nodal buscan despojar a la casa discográfica Universal Music de la propiedad de las canciones de su hijo, aseguró una fuente allegada al caso. “Es un tema interesante de derechos de autor. Es como si le vendes un coche a alguien y luego vas y te lo quieres llevar, pero pues si ya se lo habías vendido, ya pagaron por él, ya no te pertenece”, compartió la fuente, quien pidió el anonimato.

El 11 de noviembre de 2021, la familia Nodal entabló una demanda para reclamar la titularidad de esos y otros éxitos. El cantante recién firmó con Sony Music, pero aún tiene que solucionar la problemática con Universal, según la fuente. Además, existen medidas cautelares que Sony ha incumplido y ya se le notificó a la disquera que debe respetar la exclusividad que aún tiene Nodal con Universal. REFORMA buscó conocer la versión de los padres de Nodal, pero no respondieron los mensajes.

De acuerdo con Agencia Reforma, el monto total de la transacción no fue revelado, pero sí algunos ejemplos. Universal pagó 14 mil 500 dólares a JG Music (propiedad de Jaime González) para la elaboración del videoclip “Nace un Borracho”, mientras que para “Dime Cómo Quieres”, a dueto con Ángela Aguilar, se entregó 1 millón 223 mil 979 pesos. “Es un tema delicado que trastoca todos los temas de los derechos de autor porque se le entregó dinero al padre para que hiciera los videos y a la persona que los iba a realizar y ahora dicen que el dueño de todo es Christian”.

Valdez, de 36 años, ha trabajado con celebridades de la talla de Marc Anthony, Kylie Jenner, David y Victoria Beckham, Saúl “Canelo” Álvarez y Lewis Hamilton, entre otras. “Hace unos días, cuando se vino el tema de que Nodal se quería tatuar por lo sucedido con su ex novia (Belinda), su chef me recomendó con él, le habló de mi trabajo y las personas a las que les he tatuado, eso despertó el interés de Nodal”, platicó el tapatío.

Christian Nodal Yolanda Saldívar: Cuenta Rafael Valdez el acuerdo que hizo con Nodal

De acuerdo con el reportaje de Agencia Reforma, Valdez mencionó: “Entonces me marcó su chef para platicarme, le pasó mi número directo a Nodal y él me habló, nos pusimos de acuerdo y ese mismo día en la noche me fui a su casa aquí en Guadalajara”. De acuerdo con el Valdez, su llamado a la finca de Nodal fue el 10 de febrero, dos días antes de que el cantante hiciera pública su ruptura con la popera, con quien tenía planes de llegar al altar.

“Él ya tenía la idea de lo que quería. Es muy fanático de los tatuajes, así que yo nada más colaboré con su idea. La verdad es que estuvimos toda la noche en ese proyecto, se armó cotorreo, muy buena onda, muy humilde, me cayó muy bien, no lo conocía en persona. “Trabajamos otros tatuajes, uno muy importante que seguiremos trabajando seguramente y así lo dejo de mi parte, porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más, pero seguro pronto sale una foto. Lo que sí puedo decir es que lo vi muy centrado, muy buena onda y alegre, estaba con su familia, sus papás y hermana”, contó el artista sobre los siguientes proyectos con Nodal.