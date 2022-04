¿Cómo unirme al US Army? ¡Aquí te decimos! El 2021 no fue un buen año para el US Army, pues falló en su objetivo de reclutar a 10,400 nuevos miembros para unirse a sus filas de servicio activo; en cambio, fueron solamente 7.340 los nuevos miembros que se unieron a alguna de sus ramas.