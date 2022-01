Prepara una sopa de pollo

Tal vez no te guste la comida picante, pero esto no quiere decir que no tengas opciones para aliviar las molestias asociadas con la bronquitis; de hecho, podrás preparar recetas sencillas y muy nutritivas, como la sopa de pollo. No solo es fácil de preparar, sino que tendrás a tu disposición un plato lleno de vitaminas y nutrientes para fortalecer tu sistema inmune mientras ingieres importantes cantidades de líquido, que te ayudará a deshacerte de las flemas y la tos en poco tiempo.

El salmón puede ser útil en la bronquitis

Entre los nutrientes que no pueden faltar en tu dieta diaria, especialmente cuando padeces de bronquitis, se encuentran los ácidos grasos Omega-3, ideales para fortalecer la capacidad pulmonar. Esto se debe a que el Omega-3 ayuda a que los pulmones permanezcan limpios y libres de flema, además de que reduce considerablemente la inflamación en la zona, regulando así la función pulmonar.