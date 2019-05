Página

¿Te gustan las redes sociales y vives soñando con tener éxito en Facebook?

¿Te interesa ser influencer? No es tan fácil como parece, pero te damos algunos consejos al respecto.

Descubre lo que debes hacer para tener éxito en Facebook y lo que debes evitar a toda costa.

Las redes sociales llegaron para quedarse, ellas han evolucionado para cubrir las necesidades del consumidor, hoy por hoy, existen varias versiones de Facebook a las que se accede dependiendo del giro al que te quieras dedicar. Puedes crear páginas personales, de negocio o las famosas fan pages para tener éxito en Facebook.

Considerando que es más común crear una página para negocios, a continuación te hablamos sobre ello para de, alguna manera, ayudarte en el proceso de creación y así puedas checar qué y qué no debes hacer en una de estas páginas.

Cómo tener éxito en Facebook: Qué hacer y qué no hacer

Armar un perfil en lugar de una página de tu empresa

Tal vez digas que esto es obvio, pero te sorprenderías al saber cuánta gente comete este error. En otras palabras, recuerda que los perfiles de Facebook están hechos para las personas, mientras que las páginas de Facebook están hechas para las empresas. El primero protege tu vida privada y el segundo es creado para explotar, comercialmente hablando, la imagen de tu empresa.

No olvides revisar y contestar los mensajes en tu página

No hay que olvidar que uno de los objetivos principales es interactuar con tus clientes y dirigirte al público que está en esta red social. Es una de las claves para tener éxito en Facebook. Recuerda que el ignorar los comentarios o preguntas de tus clientes, es el equivalente al no me interesa lo que tengas que decir, eso no te hará tener éxito.

Como consejo, recuerda que tu página debe trabajar en ambos sentidos y no solo desde tu lado. Lo ideal es interactuar dándole la importancia a cada pregunta que tus clientes hacen, de esta manera se sentirán bien atendidos y la probabilidad de que te recomienden aumentará.