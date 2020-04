¿Cómo sería la segunda ayuda económica para las familias estadounidenses?

Aun se sigue discutiendo la posibilidad de que llegue un segundo cheque de alivio económico para las familias estadounidenses.

Sin embargo, esta segunda ayuda no sería igual al pago de $1,200 dólares que ya muchas familias han recibido o están a pocos días de recibir.

La propuesta que han presentado para continuar ‘dando una mano’ a la economía familiar se basaría en una exención en los impuestos que se registran en la nómina, indicó La Opinión.

Este es un monto que se va descontando de cada pago de salario que reciben los trabajadores.

Si llegasen a eliminarlo significaría que los empleados podrán ver un monto más sustancioso al momento de recibir su sueldo.

En la actualidad, por ejemplo, la tasa de los impuestos es de 6.2% en el caso de la Seguridad Social y de 1.45% para el Medicare.

Aunque aun no se tienen detalles de cuánto sería el descuento, si se presumiera que sería un 50% de estos impuestos, entonces una persona que pongamos que gane $60,000 dólares al año podría terminar recibiendo en su cuenta bancaria $2,295 dólares más este año.

Esto serían $88 dólares quincenales, que bien podrían representar un ligero respiro en la economía familiar.

Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) también ha dispuesto un alivio tributario por coronavirus.

Esta opción abarca contribuyentes y empresas que se hayan visto afectados por la pandemia de Covid-19.

Otra de las propuestas es la de los congresistas demócratas Ro Khanna y Tim Ryan llamada Acta de Dinero de Emergencia para la Población” (EMPA).

Ellos buscan ampliar la cantidad y la frecuencia de los pagos de ayuda económica después del primero de $1,200 dólares.

La ayuda contemplaría que quienes sean mayores de 16 años con ingresos limites de 130,000 dólares anuales, reciban un pago de 2,000 dólares mensuales por seis meses, reportó Univisión.

Proud to announce my latest bill with @RepRoKhanna to provide ongoing payments to hard-working Americans who have been impacted by the #COVID19 crisis.https://t.co/1mkD7QsCZZ

— Congressman Tim Ryan (@RepTimRyan) April 14, 2020