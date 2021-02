¿Cómo llenar un cheque? [Aprende a escribir cheques]

Si bien no se trata de una de las opciones más recomendable, ya que de perder el cheque cualquier persona podría cobrarlo sin mayor complicación.

¿Qué pasa si requieres emitir un cheque pero no conoces el nombre de la persona o desconoces cómo se escribe? En ocasiones, es necesario escribir un cheque con la leyenda “cash”, lo que significa que cualquier persona puede cobrarlo.

El nombre del beneficiario va colocado en la línea designada para tal propósito, bajo la indicación “pagar a la orden de”, o “pay to the order of”.

¿Estás a punto de llenar un cheque personal y aún no tienes muy claro cuáles son los pasos que debes de seguir? ¡Aquí te lo explicamos!

Tanto tu nombre como tu firma son dos aspectos fundamentales para emitir y cobrar un cheque; la línea para realizar la firma se ubica en la esquina inferior derecha, por lo que es necesario verificar que los trazos no se salgan del espacio designado y que la firma coincida con la que has presentado en tu identificación oficial. De lo contrario, el cheque podría ser invalidado y el banco podría emitir una penalización monetaria en tu contra o en la del beneficiario.

Para escribirla correctamente, es importante seguir un formato específico en el que se prioriza la claridad; por ejemplo, una manera de escribir la cantidad es “100.50” dólares, que deberá ir en la línea designada para tal propósito. Los centavos deberán escribirse con base en 100, es decir, 50/100, para que no existan confusiones con respecto a la cifra.

Al momento de escribir un cheque no solo es necesario establecer la cantidad numérica, sino también será requisito indispensable escribir dicha cantidad con letras y que esta coincida De esta manera, el banco sabrá cuál es la cantidad que has establecido y procederá con el pago.

Al igual que el nombre del beneficiario, al escribir un cheque deberás asegurarte de que la cantidad establecida no solo sea la correcta, sino que esté completamente legible.

Nunca entregues fotocopias o imágenes de los cheques que has emitido, ya que las personas podrían hacer un mal uso de esta información (por ejemplo, imprimirlo en un papel especial y cobrarlo) y conocer tu número de cuenta.

El número de cheque no tiene un impacto específico en su cobro; usualmente, esta serie numérica es la más corta, y únicamente sirve como referencia para el emisor de un cheque, ya que así podrá tener un registro del número de cheques que ha emitido en un periodo determinado.

Los 9 números que contiene el número ABA son los que le permiten a un banco dentro de Estados Unidos realizar acciones específicas, aunque estos no dependen necesariamente del banco, sino de la ubicación geográfica en la que el usuario ha abierto su cuenta de cheques.

FAQs

Estos son algunos datos relevantes que no debes pasar por alto; recuerda que conocer cada aspecto de un cheque te ayudará a garantizar tu seguridad financiera.

¿Qué es un número de ruta de un cheque?

El número de ruta de un cheque, o número ABA, se refiere a una serie de 9 dígitos que las instituciones bancarias de Estados Unidos establecen de acuerdo a la ubicación geográfica del usuario y que permiten realizar acciones específicas como cobros y transferencias.

¿Cómo se escribe un cheque con centavos?

Para especificar una cantidad con centavos, es necesario escribir con letras la cantidad específica y anexar el formato 0/00; por ejemplo, si la cifra es de 100.75 dólares, se deberá escribir 100 dólares y 75/100.

¿Cómo llenar un cheque sin centavos?

Para evitar estafas, es fundamental escribir la cantidad con un formato en decimales; esto quiere decir que, para que nadie pueda alterar la cantidad que has escrito, deberás escribirla de la siguiente manera:

100 dólares= 100.00= Cien dólares y no 0/00 (100 dollars and no 0/100)

¿Cómo se corrige un error en un cheque?

Dependiendo del banco, será posible corregir errores. Una manera sencilla de hacerlo es colocando una línea sobre el error y reescribir la palabra en la que se cometió el error (esto se puede realizar con nombres, pero no con la cantidad especificada a pagar).

¿Cuál es la mejor forma de dejar un cheque nulo?

Para anular un cheque, es necesario escribir la palabra “Void” en la parte frontal del mismo; esto evitará que el cheque sea cobrado; la mejor técnica para hacerlo es asegurarse de que cada letra que escribas abarque todas las partes importantes del cheque (así, nadie podrá escribir una cantidad o modificarlo).