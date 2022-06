Cómo sacar de quicio a un hombre tauro, descubre los secretos

Cuando una pareja (o amigo o familiar) rompe la confianza de uno, o va en contra de lo que es importante para ellos, es ahí cuando sufrirá las terribles consecuencias. Y confía en nosotras, NO quieres molestar a un tauro. Aquí hay 7 cosas que sacan de quicio a tauro, si es que te atreves.

También pueden ser un poco testarudos (como toros) y algunas veces flojos cuando les pides que vayan en contra de sus creencias o rutinas. Tauro dice lo piensa y no le asusta estar a cargo. De acuerdo con la experta en astrología y escritora Sally Painter : “Los tauro te dirán en términos muy claros cómo se sienten con respecto a algo, sin importar si estás equivocada o no tienes todos los hechos.

Un hombre tauro ama estar a cargo y sabe lo que va a pasar en todas las situaciones. Ellos saben qué hacer y siguen su instinto, así que si los sorprendes, no les gustará la sorpresa y estarán muy molestos por lo desconocido y el shock de no decidir lo que pasará luego.

Sé cuidadosa de no jugar con ellos o molestarlos si sabes que les afectan ciertas acciones o insultos. Y cuidado, pueden ser celosos, así que un flirteo inocente o comentario desagradable puede que regrese y te muerda.

Los tauro son muy sensibles, incluso cuando seguido pretenden tener una coraza dura. Tal vez no muestren muchas emociones cuando están en donde no conocen, pero cuando se trata de quiénes realmente son y cómo se sienten en realidad, son muy emocionales y pueden tomar las situaciones como algo personal.

Pedirles algo que no quieren hacer

Debido a que tauro es alguien muy motivado, tan arraigado en sus formas y tan seguro de que saben qué es lo mejor, realmente odian cuando se les obliga a hacer algo que va en contra de sus creencias. Por supuesto, nadie en la vida se sale siempre con la suya, y una de las claves del éxito es aprender a comprometerse y confiar en otros.

Con eso dicho, tauro tiene mucha más dificultad con esto que los otros. Cuando se les pide hacer algo que no quieren hacer, se molestan y son flojos solo para evitar hacer las cosas en una dirección que no les agrada. Si quieres sacar de quicio a un tauro, diles lo que tiene que hacer y hazlos hacer cosas que no disfrutan.