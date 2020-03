La información puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en casos como la epidemia de coronavirus. Es muy importante que estés al tanto de todo para cuidarte y cuidar a los tuyos. Así que, vamos a echar un vistazo rápido y claro a la cosas más importantes.

Los coronavirus no son nuevos, son una familia de virus que pueden causar enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés).

Lo que escuchas y ves por todos lados, lo que es noticias desde 2019, es un nuevo virus llamado síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) que causó un brote de enfermedades en China. Esta enfermedad se llama enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19) y es la que ahora nos preocupa.

Cuáles son los síntomas del coronavirus, ¿cómo sabes si se trata de COVID-19?

Los CDC explican que en los casos confirmados de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), los enfermos han sufrido síntomas variados. Desde muy leves hasta complicaciones graves y muertes.

Los signos y síntomas de infección con el nuevo coronavirus pueden aparecer de dos a 14 días después de la exposición, y según la Mayo Clinic, pueden incluir:

Demasiado parecido a una gripe común o resfriado, ¿verdad? Entonces…

¿Qué hacer si tienes COVID-19?

Ponte en contacto inmediatamente con tu médico si presentas síntomas de infección con el nuevo coronavirus, los que te acabamos de citar arriba, y si es posible que hayas estado expuesto al virus.

Dile al médico si viajaste recientemente al extranjero. Llama al médico antes de ir a tu cita para decirle cuáles son tus síntomas, tus viajes recientes, y la posibilidad de haber estado expuesto al virus.

Aunque el conocimiento que se tiene del COVID-19 aún está aumentando, sí se sabe que la mayoría de las personas que tuvieron una infección grave han sido adultos mayores o personas que ya tenían otros problemas de salud significativos.

Esto pasa también con las personas que tienen infecciones graves con otras enfermedades respiratorias, como la influenza.

Factores de riesgo

Aunque todavía falta mucho por descubrir acerca del COVID-19, los (CDC) y la (OMS) continúan investigando. Presta atención extrema a los síntomas si estás dentro del grupo de riesgo, es decir:

Para obtener más información sobre el coronavirus, dirígete al sitio web del Centro para el Control de Enfermedades.

