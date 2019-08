Página

Existen señales para identificar si le gustas a una mujer o no.

Muchas señales pueden solo significar amistad, por lo que es importante saber identificar las correctas.

Una caricia en el rostro puede significar algo distinto a un abrazo.

¿Te gusta una chica, pero no sabes si le gustas? ¿Te enteraste años después de que sí le gustabas a tu “crush”? ¿Tienes sospechas de gustarle a una mujer? Uno de las frases más típicas de los hombres tras no poder deducir las respuestas de las preguntas anteriores es que las mujeres son imposibles de entender; sin embargo, la realidad es que las chicas dan señales de su atracción por ti, es cuestión de que sepas reconocer las pistas. Tal vez sean complejas, mas no imposibles de entender… Entonces, ¿cómo puedes saber si le gustas una mujer?

Las mujeres generalmente son quienes empiezan el coqueteo, pero esto de una forma sutil: ellas intentan que te des cuenta, pero sin parecer tan atrevidas. En el caso de las mujeres latinas, desbordan una coquetería natural y gran sensualidad y para reconocer si están interesadas en ti, debes prestar mucha atención. ¡Ten los ojos abiertos y aprende a reconocer estas señales que nos facilita El Correo!