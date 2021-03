Paso a paso: ¿Cómo reclamar el cheque de $1,400 dólares de niños hijos de padres inmigrantes?

Si cumple con los requisitos, la herramienta que le permitirá obtener y rastrear su pago cheque está en el sitio oficial del IRS y se llama Get My Payment (Obtener Mi Pago, en inglés). Dicha página, que también estÁ disponible en español le pedirá información para realizar su búsqueda.

El portal ofrece el ejemplo ” 123 Main St. NW #7”, e indica que no debe incluirse la ciudad, pueblo ni el estado para utilizar la plataforma del IRS, “Get My Payment”. Además, deberá introducir el Código postal (ZIP) para poder continuar con el rastreo.

Otro de los mensajes que podría aparecer es podría señalar que “eres elegible, pero no se ha procesado un pago y aún no está disponible una fecha de pago”. En ambos casos, el IRS no mostrará el monto de su tercer cheque para niños, hijos de padres inmigrantes o Pago de Impacto Económico de 2021.

Experto advierte una ‘estafa’ con los pagos para niños hijos de padres inmigrantes

El experto en finanzas Carlos Guamán también reveló que: “El problema es que muchos se confunden y dicen ‘a mí no me llegó’, no les llega porque tienen el ITIN vencido. O hay veces que también les llega a los preparadores de impuestos porque hacen el famoso “rapid refund” y no les pasan la plata”.

Además, agregó que es muy importante asegurarse de encontrar un preparador de impuestos honesto. Con el primer estímulo aprobado, la llamada “ley CARES”, se excluyó a familias integradas por inmigrantes indocumentados pese a que realizaran sus declaraciones ante el IRS mediante un ITIN.