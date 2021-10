La comunidad hispana en los Estados Unidos, la mayor minoría en el país, hemos sido desprovista históricamente de un seguro médico barato, lo cual ha dejado desamparados a millones de personas frente a una emergencia sanitaria.

Además de la carencia de leyes que permitan el acceso a pólizas de seguro antes del llamado “Obamacare”, los latinos también hemos desconocido cómo seleccionar el plan más adecuado a nuestras necesidades personales y familiares.

Preocupados por un seguro

El 59 % de los latinos estamos preocupados porque el costo del seguro médico siga aumentando al punto en que ya no podamos pagarlo, el 16 % estamos en un empleo que no nos gusta sólo para conservar el seguro médico y al 53 % nos preocupa que los precios de los medicamentos suban a un punto en que ya no se puedan comprar.

Desprotegidos durante la pandemia

Los latinos somos la comunidad con el mayor número de personas sin seguro médico: el 24.9% de los adultos hispanos estuvimos desprotegidos durante el peor año de la pandemia. Los latinos menores de 19 años también fueron el grupo demográfico más desprotegido, pues el 9.5% no tenía seguro.

¿Importa su estatus legal?

Desafortunadamente los inmigrantes indocumentados no son elegibles para comprar cobertura médica ni para los ahorros o créditos fiscales para la prima del Mercado de Seguros, pero pueden solicitarla en representación de personas documentadas.

En este punto es válido aclarar que la información sobre el estatus migratorio que proporcionas a la hora inscribirte será usada sólo para determinar tu elegibilidad para cobertura médica y no por la Ley de Inmigración.

Ambetter te asegura

A través de cuatro pasos sencillos, puedes inscribirse en un plan de seguro médico de Ambetter desde este 1ro. de noviembre y hasta el próximo hasta el 15 de diciembre, cuando finaliza el período de inscripción . Visita la página en internet www.misaludambetter.com y busca cómo ser parte de la familia de Ambetter, para lo cual deberás introducir tu información personal y detalles sobre ti, tales como tamaño de tu familia o tus ingresos.

En ese momento también analiza si cumples los requisitos para obtener ayuda financiera, que puede bajar tu prima mensual, y el tipo de plan que puede adaptarse a tus necesidades y presupuesto. A continuación, deberás elegir el plan de Ambetter que te va mejor a ti y a tu familia y también tendrás la oportunidad de comparar planes, para lo cual obtendrás una lista de tus opciones para revisar.

Después de que te hayas inscrito y pagado la prima del primer mes, recibirás la información de bienvenida de Ambetter, incluida tu nueva tarjeta de identificación de Ambetter. ¡Entonces ya estás cubierto!

Este artículo es parte de una campaña de publicidad para la venta de seguros médicos.