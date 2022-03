Hablamos de la periodista Mish Michaels quien era mejor conocida por sus reportajes al aire en un noticiero de Boston. Fue su familia quien dio a conocer la trágica muerte de la meteoróloga a través de las redes sociales. En el comunicado no han revelado las causas de la muerte de Michaels, según The Sun .

Además apareció en otras televisoras que son mundialmente conocidas como The Weather Channel y Channel 4. También recibió una beca de periodismo científico para estudiar en el Instituto Oceanográfico Woods Hole y no fue todo, ya que tuvo el privilegio de ganar un premio Emmy durante su carrera.

No dan a conocer las causas de su fallecimiento

A pesar de haber sido confirmado, no se dio a conocer la causa de la muerte. Por otro lado el productor ejecutivo del clima de WBZ-TV, Terry Eliasen, también confirmó su fallecimiento en una publicación separada, donde dijo que no tenía palabras por la sensible perdida de la periodista.