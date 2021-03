En papel, tarjeta o depósito: Revelan como llegará el cheque dependiendo de estos criterios

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene tres formas para enviar el tercer cheque

Algunas de estas formas son más ‘rápidas’ que otras

En papel, tarjeta o depósito: El Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), señala cómo llegará el cheque dependiendo de estos criterios. El IRS comenzó a enviar una segunda ronda de pagos del tercer cheque y advirtió cuál podría llegar ‘más rápido’.

Además, la agencia federal encargada de los impuestos en Estados Unidos señala varias formas de fraude con el tercer cheque que se puede presentar, y dio consejos para evitar ser víctimas de estafas con el dinero del Plan de Rescate Estadounidense.

¿Cómo me llegará el cheque?

Es importante recordad que el tercer cheque de ayuda por coronavirus puede ser enviado de tres formas distintas por el IRS: Como un cheque físico o de papel, como una tarjeta EIP o mediante un depósito directo a las cuentas de los contribuyentes registrados.

Los contribuyentes elegibles que hayan presentado su declaración de impuestos 2020 o 2019 proporcionan do su información para “que se les pueda hacer un depósito directo lo recibirán de esta manera”, indica el diario Marca US, pero si no registre una cuenta ¿Cómo llegará el cheque?