Diversos comentarios comenzaron a llegar a la fotografía de Yalitza Aparicio luciendo una figura mucho más delgada que en un inicio de su carrera, en donde seguidores destacaron lo hermosa que se veía.

“Que belleza, el estilo y la foto, absolutamente todo”, “Que hermosa, Yali”, “Que cuerpazo se te ve Yali, me encanta”, “Wow, luces espectacular”, “Eres una mujer increíble”, “Que bonita y elegante”, “Luces fantástica Yali”, “Te ves hermosa, sin lugar a dudas”.

Algunos seguidores confundieron a Yalitza Aparicio con dos del clan Kardashian, Kourtney y Kim Kardashian, e incluso le pidieron que por favor no la vistieran como a ellas:

Una usuaria escribió lo siguiente: “OMG pensé que eras Kourtney Kardashian, traes el cabello como ella”.

Otra seguidora en definitiva pedía que no vistieran a la actriz de cine como a la líder del clan Kardashian: “Ay no, no dejes que te quieran vestir como la Kim Kardashian, tu tienes mejor gusto” escribió una seguidora en la fotografía de Yalitza Aparicio presumiendo una figura más delgada.