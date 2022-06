Cómo escoger un traje de baño en base a tu signo zodiacal

¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que tu obsesión con los bikinis de colores pasteles o negros de una pieza, tal vez estén influenciados por las estrellas? De acuerdo con Amelia Madden de PopSugar: “Tu signo zodiacal puede ofrecer algunas respuestas asombrosamente acertadas en cuanto a por qué te vistes en la forma en la que vistes, sin importar si lees o no tu horóscopo diario”. ¿Lista para aprender qué tipos de traje de baño demanda tu signo zodiacal o no? Aquí está tu pronóstico personal de traje de baño.

Acuario Y Piscis

Para este signo de aire artístico, la sutileza no es lo suyo. Son atraídos por colores vibrantes y estampados que los hace tan felices como lo hace con aquellos que están a su alrededor. Si eres una acuario, consigue un bikini retro con patrones geométricos. Este signo de agua imaginativo se inclina a un estilo que es cómodo, de espíritu libre y lleno de vida. ¿Por qué no utilizar un traje de baño sexy de una sola pieza y cómodo en color rojo salvaje, como lo hizo la hermosa Lupita Nyongo cuando escribió #PiscesPowerChange en Instagram?