Cómo emparejar tu tono de lápiz labial con tu signo zodiacal

El lápiz labial es una oportunidad perfecta que las mujeres tienen para dar un poco de impulso a la cara y confianza. Pero, ¿cómo se supone que debes elegir un lápiz labial si hay miles de colores? Opta por basarte en tu signo zodiacal para que te guíe en el mejor camino. Cada uno de los 12 signos del horóscopo implica aspectos específicos y únicos de tu personalidad, y de diferentes personalidades que pueden emparejarse con diferentes colores de lápiz labial.

Por ejemplo, no todo el mundo puede usar un potente labial rojo, y a algunas mujeres les queda mejor usar un color rosa romántico. Así que, para ayudarte a encontrar tu color de lápiz labial perfecto o, por lo menos, para ayudarte a experimentar un nuevo color de labial para esta temporada, aquí hay algunos consejos para ayudarte a igualar tu tono labial a tu signo zodiacal.

Acuario 20 de enero 18 de febrero



Eres lista, ingeniosa, original y no tienes miedo en crear tendencias. Un color de lápiz labial nude no lo hará por ti. Así que, es necesario que uses un color que sea más único y completo, sin complejos, divertido y diferente. Prueba con un potente tono morado como este color Sensacional Vivids Lipcolor Brazen Berry de Maybelline. Si eso es demasiado para ti, puedes comenzar a entrar en el mundo de los colores con el uso de una versión más sencilla de un color divertido como este lápiz labial de brillos azul de Dolce & Gabbana.