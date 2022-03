“Como Dios las trajo al mundo” Niurka y su hija se van a una playa nudista

Niurka y su hija se van de visita a una playa nudista en México

Se dejaron ver “como Dios las trajo al mundo”

Niurka siempre y para siempre aventurera

Niurka hija playa nudista: La vedette cubana impactó a sus fans con unas fotos comprometedoras que compartió el día de ayer, en donde estaba disfrutando de las olas del mar y el calor de sol junto a su hija Romina. Y es que como es de costumbre, la vedette apareció con poca ropa, enseñando demás, pero no estaba sola.

Por su parte, Romina ha dejado en claro por medio de mensajes motivacionales, que está muy segura de su cuerpo, y que no tiene que aparentar nada. En las fotos aparece Romina junto a su mamá ‘como Dios la trajo al mundo’, la joven quien ya es mayor de edad, disfrutó de su estadía por la playa.

‘COMO DIOS LAS TRAJO AL MUNDO’

La vedette cubana se fue a la playa de Zipolite, México en compañía de su hija Romina, y dejaron ver sus cuerpos bronceados, resulta que estaban en una playa nudista, y no dudaron en compartir fotografías de la hermosa experiencia que vivieron acompañadas de las olas del mar.

Los fanáticos de la cubana no dudaron en compartir mensajes para madre e hija, algunos de ellos diciendo cosas como: “Cuando no sabes si quieres ser el padrastro o el novio”, “Son un dúo dinamita, me encantan”, “Que bonito que pases tiempo con tu mami”.