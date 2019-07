Página

Cuando la rutina hace que el deseo sexual desaparezca… debes hacer algo para remediarlo.

¿Por qué las parejas de varios años dejan de sentirse apasionados?

¡Descubre las causas y cómo volver a poner tu vida sexual en órbita!

La desaparición del deseo sexual es un destino que a todas las parejas les sucederá eventualmente. El sexo es muy difícil de sostener con los años. Aun así, ¿no te pasa que ves en un episodio a los personajes de House of Cards teniendo sexo y termina siendo más atractivo que tener relaciones sexuales por tu cuenta? Si es así, parece que lo que necesitas es regresar pronto al camino del sexo y devolver la pasión a tu pareja.

FOTO#1 REGRESAR A LA PASIÓN

“La desaparición del deseo sexual es un problema común en las mujeres, a veces les sucede a mujeres jóvenes como a sus 30s, y aunque no ha alcanzado proporciones epidémicas, creo que sólo estamos viendo una pequeña parte de las mujeres que se ven afectadas”, dijo Rebecca Amaru, MD, ginecóloga del Centro Médico Mount Sinai, en una entrevista a WebMD.

¿Entonces, qué es lo que te está reprimiendo a tener el sexo que una vez tuviste? Las razones pueden variar mucho pero, sin duda, es importante llegar al fondo de lo que te detiene y rápido.

Estas son algunas de las razones más comunes y cómo resolverlas:

FOTO#2 ¿QUÉ PASA CON LA PASIÓN EN MI PAREJA?

1. Los cambios hormonales

A partir de los 40 años hay una falta de lubricación que puede hacer que el sexo sea menos cómodo y, con el tiempo, puede disminuir el deseo. Cuando el bajo deseo sexual es relacionado con la salud, los expertos dicen que la solución es muy fácil. Para algunas mujeres todo lo que necesitan es un pequeño toque de cualquier lubricante o crema de estrógeno en el área del clítoris y ya se encontrarán bien para seguir adelante. Adiós dunas del desierto y ¡hola selva tropical!

2. Los anticonceptivos

De acuerdo con Medical News Today, las hormonas que se encuentran en una píldora anticonceptiva pueden estar afectando tu deseo sexual. Pídele a tu médico que te recete un anticonceptivo hormonal diferente. Intenta probar una nueva marca de pastillas, con una pastilla con menos estrógenos o inclusive con el parche, cualesquiera de estos métodos pueden hacer maravillas.

3. Problemas de pareja

Un estudio en el Journal of Research encontró que la impotencia de ser herido o sentir resentimiento hacia tu pareja puede disminuir tu deseo sexual. De hecho, otros estudios encontraron que, incluso cuando el cuerpo de una mujer está excitado, ella no lo reconocerá si no es emocionalmente abierta para tener relaciones sexuales. “Si te sientes abandonada, o eso piensas, si estás enojada porque él pasa más tiempo libre con sus amigos que contigo, si piensas que el único momento en que es bueno para ti es cuando quiere sexo, estos son a menudo el tipo de pensamientos que corroen el deseo sexual de una mujer”, dijo una terapeuta sexual de la Universidad de Nueva York y profesora de Virginia Sadock, MD en una entrevista a WebMD.

FOTO#3 ENFRENTANDO LOS PROBLEMAS DE PAREJA

¿Cómo arreglarlo? Habla con tu pareja, pero nunca de una manera acusatoria. Evita frases como: “Me haces sentir mal o me apaga cuando…” En vez de decir eso, empieza por asegurar a tu pareja que lo encuentras atractivo; esto se trata de reavivar la gran vida sexual que alguna vez tuvieron juntos. Pocos hombres pueden resistir la oportunidad de acelerar el impulso sexual de su pareja”, dice Sadock. Encuentra tiempo para una fecha sexy en la ciudad y no se te olvide que el masaje, caricias y otros tipos de tacto suave con su pareja pueden llevar a los dos a calentarse.