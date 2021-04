¿Cómo puedo cobrar mi tercer cheque de estímulo?

Con respecto a los depósitos directos, el beneficiario no debe hacer nada . El dinero probablemente aparecerá en su cuenta bancaria unos días antes como ‘pendiente’ y el banco lo liberará en la fecha oficial de pago que establezca el IRS (generalmente un miércoles).

Recuerde que no importa si tiene cuenta o está afiliado al banco que visitará para realizar el cobro de su tercer cheque de estímulo, lo importante es llevar el documento de identidad con foto

Estas son sus opciones: Pasaporte estadounidense no dañado, licencia de conducir, cartilla militar, certificado de naturalización, certificado de ciudadanía, identificación de empleado del gobierno u otra equivalente.

No todos los documentos son válidos para la entidad bancaria. Por ejemplo, un carnet de algún grupo estudiantil no le servirá. Debe llevar cualquier identificación emitida oficialmente con fotografía.

Las autoridades han pedido a los bancos que ayuden a los ciudadanos en el cobro de sus fondos, aun si no tienen cuenta con ellos, indicó la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Los cheques de este lote fueron dirigidos a “personas elegibles para quienes el IRS anteriormente no tenía información para emitir un Pago de Impacto Económico, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos “, indica la agencia federal.

Casi $850 mil pagos, con un valor total de casi $ 1.6 mil millones, de acuerdo con el IRS fueron destinados a personas elegibles que hasta el momento, no habían obtenido su ayuda debido a esta importante razón que podría retrasar la llegada.

Otros beneficiados con el quinto lote de cheques del IRS

“Otros 72,000 pagos fueron a beneficiarios del Seguro Social que no presentaron una declaración de impuestos de 2020 o 2019 y no usaron la herramienta No contribuyentes el año pasado”, mismos ciudadanos que se vieron sufrieron un retraso en la llegada del cheque.

Para este quinto lote de cheques de estímulo económico del IRS, “casi 1.2 millones de pagos de depósito directo (con un valor total de poco menos de $ 2 mil millones)”, mientras que casi 800,000 pagos fueron enviados con cheques de papel (con un valor total de más de $ 1,4 mil millones), señala la agencia encargada de los impuestos. ¿Cómo puedo cobrar mi tercer cheque de estímulo?