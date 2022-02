Advierten sobre estafas a los indocumentados que buscan papeles

“Una deportación no es una descalificación automática“, aseguró el abogado de acuerdo con el diario angelino. También, Gálvez aseguró que “no se puede vender algo que no existe”, al advertir sobre algunos indocumentados que buscan ‘adelantarse’ a la aprobación de la reforma.

“Así no funcionan las cosas. Les pido no dar dinero a nadie por una legalización que aún no sabemos si se va a dar”, afirmo el abogado. “Por favor, no se dejen asustar; o que su entusiasmo les gane al grado de pagar servicios legales por adelantado”, concluyó Gálvez.