Agosto 1-7: Semana Mundial de la Lactancia Materna

Lactancia Materna: ¿por qué es tan importante?

Descubre cómo ayudar en este proceso ¡aunque no seas la mamá!

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra cada mes de agosto, y este año el lema que hace referencia a la conmemoración de esta práctica es “Empoderémonos: ¡Hagamos posible el amamantamiento!

Y si bien es un mensaje alentador que pretende crear conciencia acerca de los beneficios a corto y largo plazo de la lactancia materna, haciendo hincapié en que es beneficioso tanto para el hijo como para la madre, la realidad es que muchas mujeres se encuentran en situaciones poco favorables para practicar la lactancia materna.

Por este motivo, es importante crear conciencia en las personas que rodean a la madre acerca de cómo es posible ayudarle antes, durante y después de haber iniciado la lactancia materna; así, será una tarea en equipo lograr un aumento en el porcentaje de madres que alimentan a sus hijos con este vital líquido.

Cómo ayudar en el amamantamiento aunque no seas la mamá

Brinda apoyo emocional

El periodo de lactancia es un tiempo en el que la madre se está ajustando a cambios hormonales, físicos y familiares que en conjunto pueden aflorar emociones y producir ansiedad o angustia. Si eres familiar, amigo o pareja de la nueva madre, asegúrate de brindarle todo el apoyo emocional posible, y trata de animarla en los momentos en los que se sienta decaída.

Por supuesto, no se trata de obligarla a hacer algo que no desee, pero sí apoyarla en cada paso que dé y hacerle saber que no está sola en este proceso; será de gran beneficio para ella saberse arropada por las personas que más ama, y eso seguramente le dará la motivación que necesita para continuar realizando la gran labor de la lactancia materna.

Colabora con las tareas de la casa

Otra manera de ayudar es apoyando con las labores de la casa que la nueva madre no pueda realizar. Retírale esa presión de tener la casa en orden todo el tiempo, colaborando con el aseo del hogar; ofrécete para lavar la ropa, lavar los trastes, regar las plantas, y a hacer todas esas pequeñas actividades que podrían restarle tiempo a la madre para dedicarse a la lactancia materna.

También puedes cocinar para la familia y llevarle algunas comidas saludables para que no tenga que estar pensando en cuáles serán sus próximos alimentos; recuerda que debe llevar una alimentación balanceada para que tanto su bebé como ella aprovechen al máximo el periodo de lactancia materna.

Ella y el bebé te lo agradecerán, además de que estarás contribuyendo a mejorar la salud de ambos mientras realizas una buena acción ¡todo sea por la salud!