Debido a la pandemia de coronavirus, la temporada de huracanes que comienza oficialmente hoy lunes será diferente a cualquier otra.

“La combinación de una pandemia en curso y lo que NOAA pronostica que será una temporada de huracanes agitada es un escenario de cataclismo”, según el grupo de política de desastres SmarterSafer Coalition, reportó USA Today.

Los pronosticadores federales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) predijeron el mes pasado que se formarían hasta 19 tormentas con nombre, de las cuales hasta 10 serán huracanes. Es solo uno de los muchos reportes que predicen una temporada inusualmente agitada en 2020.

“Esta podría ser una temporada muy activa”, dijo el meteorólogo de AccuWeather Dan Kottlowski. “Mientras más activa sea la temporada, es más probable que tengamos al menos uno, dos o tres eventos importantes”.

Astrid Caldas, científica climática de la Union of Concerned Scientists, dijo: “La intersección de la pandemia con la temporada de huracanes no tiene precedentes y es desafortunada, ya que se desarrollará a medida que los recursos y el personal de FEMA se reducen con la respuesta a la pandemia y una serie de desastres desde 2017, lo que dificultará que la agencia se enfrente al desafío de los desastres que ocurren simultáneamente”.

Incluso sin la pandemia, “sería una temporada de huracanes desafiante”, dijo Rachel Cleetus, también de la Union of Concerned Scientists, debido al número previsto de tormentas. “Como nación, no estamos preparados, y esto está poniendo en riesgo la vida de las personas”.

La capacidad de la nación para mantener a las personas seguras se pondrá a prueba severamente, agregó, y en gran parte depende de qué tan bien FEMA y las autoridades estatales y locales trabajen juntas en estas circunstancias sin precedentes.

“Otros desastres como las continuas inundaciones del Medio Oeste y la próxima temporada de incendios forestales también ejercen presión sobre los recursos de la agencia”, dijo Cleetus.

FEMA dijo que está listo para la temporada de huracanes: “Si bien FEMA continúa liderando las operaciones federales durante la respuesta al COVID-19 en todo Estados Unidos, seguimos tomando medidas deliberadas y proactivas para poder responder y recuperarse de futuros desastres, como huracanes, mientras respondemos al COVID-19. FEMA ya ha actuado ante el clima severo durante esta pandemia, con devastadores tornados en el sureste, al tiempo que se prepara para el comienzo de la temporada de huracanes 2020”.

Today is June 1st and hurricane season is off to a busy start! A disturbance over the Yucatan Peninsula has a high (80%) chance of becoming a tropical depression during the next couple of days when it moves over the Bay of Campeche. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/8BFC0iYYFO

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 1, 2020