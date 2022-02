La medicina para la gripa es grandiosa para hacerle frente a los síntomas, pero si sabes qué alimentos comer cuando estés enferma, en realidad puedes mejorar más rápido. Cuando sienten que un catarro está llegando, la medicina natural ideal para la mayoría de las personas consiste en unos suplementos de vitamina C y zinc. Aun así, la mejor forma de obtener tus vitaminas es comiendo una dieta saludable. Penny Kris- Etherton, Ph.D.,R.D., y profesora distinguida de nutrición en la Pennsylvania State University’s College of Health and Human Development, dice a la American Heart Association: “Los nutriólogos recomiendan primero alimentos, debido a que los alimentos dan una variedad de vitaminas y minerales y también factores dietéticos que no se encuentran en un suplemento vitamínico o mineral”. Si estás comenzando a sentir un poco de cosquillas en tu garganta, aquí están las 10 mejores comidas que consumimos cuando estamos enfermas. ¡Ponlas en tu lista de abarrotes!

1. Sopa de pollo

Resulta que la sopa de pollo obtuvo su reputación de medicina natural por una razón. Numerosos estudios han encontrado que realmente ayuda a aliviar los síntomas del catarro y la velocidad de recuperación. El pollo contiene un amino ácido que ayuda a adelgazar la mucosa y tiene montones de electrolitos para mantenerte hidratada. Cualquier caldo ligero caliente limpiará tus fosas nasales. Aléjate de las sopas cremosas porque los lácteos pueden producir más mucosidad.

2. El ajo es de las mejores comidas

El ajo ha sido considerado una panacea por años y es uno de los mejores alimentos para comer cuando estamos enfermas. Desafortunadamente, la clave es comerlo crudo, así que si eso es mucho para ti, puede que quieras considerar una pastilla para este.